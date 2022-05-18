Утром в среду, 18 мая, войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру. Одну из ракет сбила ПВО, вторая попала по объекту транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, обломки сбитой ПВО ракеты упали на территорию частного домовладения. В результате ранения получила женщина, повреждены два дома.

"Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он уничтожен", - написал Резниченко.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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