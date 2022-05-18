Утром в среду, 18 мая, жители Днепра сообщили о звуках взрывов. В ВСУ рассказали, что в городе сработала система ПВО.

Об этом в Facebook сообщило Воздушное командование "Восток".

"Днепр. Успешно сработало ПВО. Подробности позже. Напоминаем, никаких фото и видео с привязкой к местности", - сказано в сообщении.

Напомним, российские войска несколько дней назад ночью обстреляли Львовскую и Днепропетровскую области.

Также мы писали о том, что 15 мая войска РФ обстреливали из "Градов" Криворожский район Днепропетровской области.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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