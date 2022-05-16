Вчера вечером в Оболонском районе Киева прогремел мощный взрыв. Оказалось, он не связан с войной. В столице горели два автомобиля.

Видео инцидента публикует ГСЧС.

По информации спасателей, на улице Вербной загорелся грузовик Renault, огонь перекинулся на соседний DAF.

В 01:19 возгорание было локализовано и в 01:27 - ликвидировано.

Напомним, ранее в Офисе президента призвали киевлян и львовян не расслабляться из-за временного отступления угрозы от городов.

Также сообщалось, что в Киеве разработали план обороны города на случай повторного наступления РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.