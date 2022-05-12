В Хабаровском крае России что-то взорвалось в одной из воинских частей. Есть погибший и раненые, сообщают российские агентства.

По предварительным данным, инцидент произошел на территории воинской части в поселке Тейсин. При разгрузке боеприпасов произошел взрыв пороха с последующим горением. Один военнослужащий погиб на месте, еще восемь человек обратились за медицинской помощью.

Напомним, по данным британской разведки, запасы высокоточных боеприпасов у РФ сильно истощены, поэтому она использует устаревшие.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.