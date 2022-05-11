В Днепре переименовали еще почти 20 улиц, названия которых были связаны с Россией
В Днепре еще почти два десятка улиц сменили названия, которые перекликались с советским прошлым. Теперь большинство из новых наименований связаны непосредственно с историей города, а часть переименованы в честь украинских художников и защитников. Об этом стало известно на 21-й внеочередной сессии Днепровского горсовета 11 мая.
"Мы должны делать это в интересах территориальной общины, учитывая все исторические особенности. Имперских нарративов нужно избавляться. У нас нет морального права не делать этого", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.
Переименованы были следующие улицы:
- ул. Баженова (Шевченковский р-н) стала Сурско-Литовской.
- ул. Байкова (Соборный р-н) - Старая Пристань.
- ул. Башкирская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Редутная.
- ул. Ватутина (Новокодацький р-н) - Узв. Воздвиженский.
- ул. Гагринская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Василия Корниенко (украинский художник и детский писатель, родившийся в селе Мануйловка Екатеринославской губернии. В частности, он был иллюстратором "Энеиды" Ивана Котляревского).
- пер. Гагринский (Амур-Нижнеднепровский р - н) - Василия Корниенко.
- ул. Гвардейская (Новокодацкий р-н) - Посполитая.
- ул. Дежнева (Самарский р-н) - Староигренская.
- ул. Игнатьева (Чечеловский р-н) - Старого кирпича.
- ул. Ижевская (Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный р-н) - Брылов путь.
- пер. Ижевский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Брылов.
- ул. Костромская (Новокодацкий р-н) - Мамаева Балка.
- ул. Кубанская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Перевоз.
- ул. Мурманская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Балаклеевская.
- ул. Муромская (Соборный р-н) - Мерефянская.
- ул. Павелецкая (Чечеловский р-н) - Войцехова Балка.
- ул. Пензенская (Самарский р-н) - Шинкарская.
- ул. Сибирская (Новокодацький р-н) -Старый Вал.
- ул. Уральская (Чечеловский р-н) - Национальной гвардии.
Напомним, в апреле в Днепре переименовали 30 улиц, названия которых были связаны с РФ.
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