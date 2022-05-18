Враг обстреливает жилые дома. Фото: t.me/luhanskaVTSA

За минувшие сутки российские войска нанесли 15 артиллерийских ударов по Северодонецку Луганской области. Очередной атаке подвергся завод "Азот". В результате обстрелов в области погибли четыре человека, пострадал ребенок.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram-канале.

Вчера днем россияне в очередной раз открыли огонь по "Азоту", там повреждено одно из админзданий и проходная. Из-за 15 российских атак в Северодонецке разрушены также 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также торговые павильоны города охватил пожар.

Вместе с тем, Попаснянская громада вчера вечером подверглась ракетно-бомбовым ударам с самолетов Су-35.

"Повреждений много. Из обнаруженных - дома в Золотаревке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горское", - заявил Гайдай.

Двоих погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм обнаружили вчера в Приволье возле реки Северский Донец, также поступила информация о погибших в Золотом и Попасной.

Гайдай также рассказал, что врачи в Днепре сейчас борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек. Он находится в реанимации.

За минувшие сутки российские войска нанесли 15 артиллерийских ударов по Луганской области

За минувшие сутки российские войска нанесли 15 артиллерийских ударов по Луганской области

За минувшие сутки российские войска нанесли 15 артиллерийских ударов по Луганской области

За минувшие сутки российские войска нанесли 15 артиллерийских ударов по Луганской области

Напомним, ранее мы публиковали видео из разрушенного города Рубежное в Луганской области.

Кроме того, писали, что под контролем Украины остались около 10 процентов Луганской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

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