За минувшие сутки российские войска нанесли 15 артиллерийских ударов по Северодонецку Луганской области. Очередной атаке подвергся завод "Азот". В результате обстрелов в области погибли четыре человека, пострадал ребенок.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram-канале.

Вчера днем россияне в очередной раз открыли огонь по "Азоту", там повреждено одно из админзданий и проходная. Из-за 15 российских атак в Северодонецке разрушены также 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также торговые павильоны города охватил пожар.

Вместе с тем, Попаснянская громада вчера вечером подверглась ракетно-бомбовым ударам с самолетов Су-35.

"Повреждений много. Из обнаруженных - дома в Золотаревке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горское", - заявил Гайдай.

Двоих погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм обнаружили вчера в Приволье возле реки Северский Донец, также поступила информация о погибших в Золотом и Попасной.

Гайдай также рассказал, что врачи в Днепре сейчас борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек. Он находится в реанимации.

Напомним, ранее мы публиковали видео из разрушенного города Рубежное в Луганской области.

Кроме того, писали, что под контролем Украины остались около 10 процентов Луганской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробно о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.