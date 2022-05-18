В Курской области РФ обстреляли пограничный пункт в посёлке Тёткино. Как заявляет российская сторона, обстрел произошел со стороны Украины. По предварительным данным, жертв нет.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня ориентировочно в 20:30, пограничный пункт Тёткино (Глушковский район), произведен обстрел со стороны сопредельной территории Украины", — написал Старовойт.

По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются, добавил губернатор.

Позже он уточнил, что под минометный обстрел попала территория сахарного завода на окраине Тёткино.

"Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет", — заверил губернатор.

Ранее мы писали, что вчера в Белгородской области РФ обстреляли село Безымено. По данным российской стороны, обстрел произошел со стороны Украины. Есть пострадавший и разрушения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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