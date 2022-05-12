В результате обстрела, которому подверглось село Солохи в Белгородской области РФ, погиб один мирный житель и семеро - получили ранения. Такие данные приводятся местными властями по состоянию на утро четверга, 12 мая.

Также появились фото последствий обстрела села Солохи, которое расположено в нескольких километрах от границы с Украиной. На них видны изрешеченные осколками автомобили и выбитые окна зданий.

Напомним, обстрел российского населенного пункта, как утверждали местные власти, произошел поздно вечером в среду, 11 мая.

Кроме того, сообщалось, что 5 мая губернатор Белгородской области РФ заявил об обстреле двух приграничных населенных пунктов со стороны Украины.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.