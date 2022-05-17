Утром во вторник, 17 мая, в Курской области РФ заявили об обстреле приграничного села Алексеевка.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.

По его словам, около 05:00 из крупнокалиберного оружия было обстреляно село Алексеевка, расположенное в приграничном районе. Старовойт утверждает, что повреждения получили три частных дома, автомобиль и школа. Люди, по данным российского губернатора, не пострадали.

Старовойт также говорит, что российские пограничники открыли после этого ответный огонь.

Отметим, что Алексеевка граничит с Сумской областью Украины.

Напомним, в начале мая в граничащей с Украиной Курской области РФ частично обрушился железнодорожный мост. Губернатор региона назвал причиной диверсию.

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