Власти Белгородской области РФ заявляют, что местным жителям от имени МЧС поступают СМС-сообщения и звонки о необходимости эвакуации из приграничных районов региона, которая якобы должна проводиться 15 мая.

В министерстве чрезвычайных ситуаций региона опровергают такие намерения и заявляют, что эти сообщения - фейк.



"Эта информация (об эвакуации - Ред.) не соответствует действительности и является фейком! Ее цель - посеять панику среди населения", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Напомним, что в российской Белгородской области, которая граничит с Харьковской областью Украины, в последнее время часто сообщают о взрывах и пожарах. Там горели военные базы, нефтехранилища. Недавно там заявили о гибели от обстрелов двух юношей, а также сказали, что от обстрелов пострадали 280 домов.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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