В Белгородской области сообщили о 280 домах, поврежденных обстрелами
Власти Белгородской области сообщили о 280 домовладениях, которые, по данным российской стороны, повреждены со стороны Украины.
Указывается, что больше всего пострадавших объектов зафиксировали в Белгородском районе. Разрушения есть в Грайворонском горокруге. В подвергшихся обстрелам населенных пунктах полностью восстановили 124 домовладения.
По словам советника губернатора Валентины Демидовой, которые приводит пресс-служба, в селе Головчино осталось восстановить десять из 95 поврежденных домовладений.
Также повреждено 85 транспортных средств - сельскохозяйственная техника, легковые и грузовые автомобили. Больше всего пострадавших объектов в Белгородском районе.
Ранее мы писали, что в результате обстрела, которому подверглось село Солохи в Белгородской области РФ, погиб один мирный житель и семеро - получили ранения. Такие данные приводятся местными властями по состоянию на утро четверга, 12 мая. Также появились фото последствий обстрела села Солохи, которое расположено в нескольких километрах от границы с Украиной. На них видны изрешеченные осколками автомобили и выбитые окна зданий.
Кроме того, советник главы МВД Виктор Андрусив сообщил, что украинские РСЗО смогут обстреливать Белгород, когда наши войска дойдут до границы Харьковской и Белгородской области.
Тем временем война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.
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