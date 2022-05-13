Опубликовано видео обстрела села в Белгородской области
В сети появилось видео, как сообщается, обстрела в Белгородской области РФ.
На ролике видно, как снаряды летят по гражданскому населению, а люди в испуге разбегаются и с криками прячутся в доме.
Судя по всему, это село Солохи, где ранее погиб один человек и семь получили ранения.
Ранее "Страна" сообщала об этом обстреле, который был 11 мая.
Мы также приводили заявление советника главы МВД Виктора Андрусива о том, что украинские РСЗО смогут обстреливать Белгород, когда наши войска дойдут до границы Харьковской и Белгородской областей.
Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.