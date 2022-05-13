Российские агентства сообщают об обстреле города Докучаевска в Донецкой области, который находится на неподконтрольной части Донбасса.

По информации журналистов, в результате обстрела погиб один человек, ранены четверо, в том числе – два оператора телеканала RT.

Ранее "Страна" сообщала, что территория Лозовской громады Харьковской области 13 мая в очередной раз подверглась ракетному удару.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.