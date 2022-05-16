Ночное небо над российским Белгородом сейчас выглядит так: огненные шары летят в сторону границы с Украиной.

Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.

Судя по всему, работает система ПВО, либо идут запуски ракет по Украине.

Ранее мы писали, что власти Белгородской области РФ заявили, что местным жителям от имени МЧС поступают СМС-сообщения и звонки о необходимости эвакуации из приграничных районов региона, которая якобы должна была проводиться 15 мая.

В министерстве чрезвычайных ситуаций региона опровергли такие намерения и заявили, что эти сообщения - фейк.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.