В Белгородской области РФ обстреляли село Безымено. По данным российской стороны, обстрел произошел со стороны Украины. Есть пострадавший и разрушения.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Есть один пострадавший - ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения. Сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Все, что разрушено, восстановим в максимально короткие сроки", - заявил Вячеслав Гладков.

Ранее власти Белгородской области сообщили о 280 домовладениях, которые, по данным российской стороны, повреждены со стороны Украины. Указывается, что больше всего пострадавших объектов зафиксировали в Белгородском районе. Разрушения есть в Грайворонском горокруге. В подвергшихся обстрелам населенных пунктах полностью восстановили 124 домовладения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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