Сумскую область с вечера обстреливают из артиллерии и минометов с российской стороны. Под огнем Сумской и Ахтырский районы.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Мы отбили атаку врага ответным огнем! С нашей стороны пострадавших нет", - сообщил он.

Сегодня утром россияне со своей территории обстреляли село Дмитровка Ахтырского района. Пострадал частный дом.

Напомним, Сумская область в последние дни постоянно подвергается обстрелам. Несколько дней назад враг за полчаса около 20 раз ударил из тяжелой артиллерии по региону, погиб человек.

Кроме того, в субботу войска РФ обстреляли Сумскую область из минометов.

Также сообщалось, что россияне пытались прорваться через государственную границу в Сумской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

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