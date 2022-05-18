Российские войска 18 мая нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Били с Черного моря. Существенных разрушений и пострадавших в результате удара нет.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Сейчас, по информации военных, на месте работает следственно-оперативная группа, которая документирует последствия ракетного удара.

Напомним, ранее мы показывали фото с места вражеского удара по базе отдыха под Одессой, где пострадали взрослые и ребенок.

Также мы рассказывали, как живет Одесса без туристов и с заминированными пляжами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.