Спасатели публикуют фото последствий сегодняшнего ракетного удара по базе отдыха в Одесской области.

"В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар, который ликвидировали пожарные. Пострадали 4 человека, из них 1 ребенок, поврежден легковой автомобиль", - говорится в сообщении ГСЧС.

На опубликованных снимках можно рассмотреть масштабные разрушения, причиненные вражеским обстрелом.

последствия вражеского удара по Одессепоследствия вражеского удара по Одессепоследствия вражеского удара по Одессе

последствия вражеского удара по Одессе

последствия вражеского удара по Одессе

Напомним, утром 16 мая самолеты стратегической авиации армии РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. А на днях на побережье Одессы штормом вынесло российскую мину.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться