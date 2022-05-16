Спасатели публикуют фото последствий сегодняшнего ракетного удара по базе отдыха в Одесской области.

"В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар, который ликвидировали пожарные. Пострадали 4 человека, из них 1 ребенок, поврежден легковой автомобиль", - говорится в сообщении ГСЧС.

На опубликованных снимках можно рассмотреть масштабные разрушения, причиненные вражеским обстрелом.

Напомним, утром 16 мая самолеты стратегической авиации армии РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. А на днях на побережье Одессы штормом вынесло российскую мину.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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