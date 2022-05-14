В Одессе после шторма к побережью вынесло российскую мину. Саперы планируют взорвать ее в воскресенье, 15 мая.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, видео его обращения опубликовано в Telegram.

"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую мину. Не имея возможности обезвредить другим способом, нашими саперами принято решение подорвать ее на месте. Подрыв запланирован на завтра",- заявил Марченко.

Кроме того, военный губернатор в очередной раз призвал гражданских лиц не передвигаться по пляжам, поскольку сейчас это крайне опасно.

Ранее мы писали, что в Одессе полицейские попросили не ходить по заминированным пляжам Чёрного моря.

Также "Страна" сообщала, что недавно в областной военной администрации Одесской области заявили, что курортный сезон в регионе оказался под угрозой из-за мин в море. Разминирование возможно только после окончания войны.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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