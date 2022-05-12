Начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь заявил о том, что сходя из международного опыта, разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет

Об этом он сказал на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.

По его словам, одним из главных негативных последствий вторжения на территорию Украины российских войск стало масштабное загрязнение территорий и населенных пунктов взрывоопасными предметами, в том числе применение которых запрещено международными конвенциями.

Бондарь также добавил, что враг применяет дистанционные системы минирования, цинично устанавливает неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляет после себя большое количество особо опасных специально установленных взрывных устройств, которые представляют смертельную опасность и угрозу для мирного населения.

"Эти мины и боеприпасы обнаруживались на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Общее количество разнообразных мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов", - добавил он.

Бондарь рассказал, что ГСЧС с целью обеспечения гражданского населения активизировала работу по обучению населения рискам в случае обнаружения взрывоопасных предметов; на постоянной основе проводится информационная разъяснительная работа с гражданами.

А также добавил, что после освобождения нашими ВСУ украинских городов и сел осуществляются первоочередные мероприятия, в частности, это также обследование населенных пунктов, автодорог и сооружений, обеспечение работы аварийно-восстановительных бригад на линиях электросетей, газо- и водопроводах.

"В настоящее время выполнение этих мер позволило нам начать поэтапный процесс обследования и разминирования сельхозугодий. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы дать возможность агропредприятиям проводить весеннюю посевную кампанию", - сказал Бондарь.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украине может понадобиться столетие для преодоления последствий продолжающейся полномасштабной войны, в частности - угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и мин.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.