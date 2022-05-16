Утром 16 мая самолеты стратегической авиации армии РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следователи.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали двое взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что ударили по базе отдыха.

Ранее мы писали, что в Одессе и области резко повысился спрос на оформление загранпаспортов.

Также сообщалось, что РФ оставила в Одесской акватории два боевых корабля, остальные ушли на базы в Крым.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.