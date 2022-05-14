В Одессе и области начался ажиотажный спрос на оформление загранпаспортов. В регионе открыли 31 дополнительный пункт их выдачи.

Об этом сообщил губернатор Максим Марченко в своем вечернем обращении, оно опубликовано в Telegram-канале Одесской ОВА.

По его словам, в связи с большой загруженностью существующих пунктов оформления загранпаспортов в области открыли 31 дополнительный пункт. В начале войны их было всего 3.

"Похоже, жители города готовятся к эвакуации в случае подхода российских сил и штурма", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

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