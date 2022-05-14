Оперативное командование "Юг" сообщает, что в Одесской акватории дежурят на данный момент два боевых корабля РФ. Остальные ушли на базы в Крыму.

Об этом оперкомандование "Юг" пишет в Facebook.

Кроме того, по данным командования, в Херсонской и Николаевской областях враг продолжает укрепляться на занятых позициях.

Не имея сил и поддержки, враг активных наступательных действий не ведет. А дерзкая попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы под прикрытием артиллерийского огня захватить наблюдательные посты в районе Токарева успеха не имела, сообщает ОК "Юг".

В командовании добавили, что по Николаеву ночью снова ударили реактивной системой залпового огня "Смерч". Поражены объекты пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что российский флот в Черном море вооружен как минимум 30 крылатыми ракетами.

Также 13 мая сообщалось, что в Черном море размещены 4 корабля и 2 подлодки РФ.

Также "Страна" сообщала, что начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина будет пытаться освободить остров Змеиный, так как это стратегически важный пункт.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.