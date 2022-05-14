Российские корабли и подлодка в Черном море имеют на борту не менее 30 крылатых ракет.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

А на острове Змеиный армия РФ продолжает попытку установить комплексы противовоздушной обороны, чтобы обеспечить прикрытие своему флоту.

При этом Украина усилила контроль на границе с непризнанным Приднестровьем в Одесской области.

А на границе Николаевской и Херсонской областей ракетно-артиллерийские удары и авиация уничтожили 65 россиян, станцию радиоэлектронной борьбы, бронированную и автомобильную технику РФ.

По Николаеву продолжаются атаки системами залпового огня, россияне бьют по пригороду и сельскохозяйственным угодьям. К счастью без жертв.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина будет пытаться освободить остров Змеиный, это стратегически важный пункт.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.