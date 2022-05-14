Россияне планируют провести третью фазу войны в Украине минимум до конца текущего года.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в эфире телемарафона.

"Объясняю почему – согласно их расчетам, ближе к зиме в мире начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением, и в Украине тоже эти проблемы начнутся, и серьезные проблемы с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень сильно растут, и сейчас ставка Кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что надо договариваться с РФ. И если они (россияне - Ред.) продержатся до конца года, то тогда они ожидают, что с ними будут договариваться по тому, что они требуют", - сказал советник главы МВД.

Напомним, война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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