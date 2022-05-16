Появилось видео обезвреживания путем взрыва морской мины, которую после шторма прибило к берегам Одессы.

Соответствующее видео опубликовано властями города.

На кадрах можно увидеть работу саперов, которые после необходимых действий окончательно обезвредили мину, взорвав ее в безопасном для людей месте.

Ранее мы писали, что в Одессе полицейские попросили не ходить по заминированным пляжам Чёрного моря.

Также "Страна" сообщала, что недавно в областной военной администрации Одесской области заявили, что курортный сезон в регионе оказался под угрозой из-за мин в море. Разминирование возможно только после окончания войны.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.