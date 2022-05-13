В Одессе и области с 14 мая разрешат продажу всех видов алкогольных напитков, однако купить этот товар можно будет только в период с 09:00 до 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

"Приказом начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, с 14 мая 2022 года в Одессе и Одесской области, разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что в дальнейшем строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Напомним, 5 апреля в Житомирской области вслед за Киевом разрешили продажу алкоголя. Но только слабоалкогольных напитков, включая пиво и вино.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.