В Ровенской области с 13 апреля разрешили продажу алкоголя. Спиртными напитками можно торговать с 11:00 до 16:00.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль у себя в в Telegram-канале.

По его словам, такое решение принял Совет обороны области, учитывая опыт других регионов и экономическую целесообразность для Ровенской области.

Коваль рассказал, что в прошлом году в области по акцизному налогу от реализации алкогольных напитков поступило более 19 млн грн в государственный бюджет и более 88 млн грн в местные бюджеты.

По нынешним расчетам потери бюджетов территориальных громад от запрета торговли алкогольными напитками (кроме пива) составят 48 млн грн, сообщил Виталий Коваль.



"Напомним, Ровенская область сегодня выполняет тыловую роль. Нам важно наполнять бюджет всеми законными способами. Экономика должна работать на вооруженных силах Украины", - пишет Виталий Коваль.

Ранее в Житомирской области вслед за Киевом разрешили продажу алкоголя. Но только слабоалкогольных напитков, включая пиво и вино.

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