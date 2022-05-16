Лето в Одессе всегда было сезоном заработка для множества горожан. Почти половина бизнеса - от сдачи в аренду квартир и отелей до мелких кафешек и ночных клубов на побережье - с мая до сентября работала на обслуживание пляжных туристов.

Но с начала войны побережье Одессы и области фактически стало линией фронта - из-за угрозы высадки десанта.

"Страна" выяснила, что происходит с одесскими пляжами и курортным бизнесом в условиях войны.

Фото: Страна

Через несколько дней после начала войны, российские военные корабли начали регулярно дефилировать в нескольких десятках километров от Одессы. Примечательно, что в составе флотских групп были и БДК - большие десантные корабли. По информации разведки ВСУ, на борту БДК находилась российская морская пехота.

Планов по десантированию в самом городе или возле Одессы российские военные особо не скрывали.

Поэтому уже через несколько дней после начала войны все побережье в Одессе и области было взято под контроль украинскими военными, практически все пляжи были заминированы, а свободный доступ к ним был запрещен.

Фото: Страна

Помимо этого берега были объявлены зоной особого внимания для контрразведки и полиции - не исключены были попытки высадки с российских кораблей диверсионно-разведывательных групп. Исключением стали бульвары и набережные, включая Трассу Здоровья в Одессе - здесь могут без ограничений гулять и отдыхать все желающие.

Впрочем, с приходом солнечной и теплой погоды, вопреки военным запретам, одесситы потихоньку начали подтягиваться на пляжи, понежиться на песочке и нет-нет, да нырнуть в постепенно теплеющую морскую волну.

К слову, в отличие от обнесенных красными лентами пляжей с угрожающими надписями "Заминировано", пирсы на одесских пляжах открыты и на них вовсю уже ловят знаменитого "кнута" - бычка, а деловитые пенсионеры перебирают только что сорванных с волнорезов мидий.

Впервые за последние пятьдесят лет около Одессы морская вода настолько прозрачна и чиста, что видно даже мельчайшие камешки и проплывающие вдоль пирсов косяки малька. Большая часть пляжей пустынна, но кое-где за ленточками на заминированной кромке у берега уютно располагаются первые отдыхающие на подстилках. Среди отважных пляжников есть загорающие топлес девушки.

Фото: Страна

Бойцы территориальной обороны особо не препятствуют пляжникам, но для проформы время от времени подходят и предупреждают: загорать и купаться в этих местах небезопасно для жизни. Загорающие одесситы отшучиваются, дескать, они "работают временными саперами и так же временно, на время загара, разминировали пару метров песка". Военные уходят со словам: "Вот только не забывайте мины на место ставить".

Несмотря на относительное, по сравнению с довоенными сезонами, безлюдье, каждый день по Трассе здоровья вопреки сиренам воздушной тревоги, вновь "рассекают" велосипедисты, бегут трусцой за здоровьем спортивные старички, их обгоняют те, кто помоложе. Вдалеке иногда чуть слышны раскаты канонады со стороны Николаева, еле уловимо вибрирует воздух.

Хоть и через одну, но самые бесстрашные владельцы пляжных кафешек уже открыли площадки. Многие находятся буквально в двух шагах от заминированных пляжей. Но ни посетителей, ни владельцев "точек" по продаже кофе, плова, шаурмы и шашлыков это не тревожит. Впрочем, более девяноста процентов прибрежных кафе и ночных клубов закрыто. Есть и такие, которые вывозят остатки пива и напитков из заведений - открываться в ближайшем будущем они не собираются.

Уже очевидно, что летнего сезона не предвидится. И не только потому что туристов по понятным причинам не будет. Но и потому что многие одесситы из города уехали - по вечерам в спальных районах светятся окна примерно в четверти квартир. Интересно, что бизнес по аренде квартир, даже такой востребованный в курортный сезон, как сдача жилья посуточно, также упал - предложений сотни, цены ниже в два раза, чем обычно.

То же касается знаменитого поселка Каролино-Бугаз - в последние недели в этот курорт регулярно прилетают российские ракеты.

В Минобороны РФ заявляют, что целью обстрелов является железнодорожный мост в Затоке. Однако ракеты уже неоднократно прилетали в прибрежные отели. Поэтому понятно, что туристов там не будет до конца войны.

К слову, мост через Затоку, по которому на курорт ехали туристы, практически полностью разрушен и закрыт, а на его восстановление потребуются миллионные затраты. Да и восстанавливать мост сейчас, учитывая риски его нового обстрела, - занятие бессмысленное.

Соответственно, весь курортный бизнес в Затоке умер. Но даже консервация и охрана мини-отелей и магазинов приносит каждый месяц их владельцам немалые убытки.

К слову, время от времени к побережью прибивает из открытого моря плавучие громадные шары морских мин, которые срывает штормами. Пару взрывов на пляжах таких гостинцев уже было, к счастью, без жертв. Одесские МЧСники аккуратно цепляют смертельно опасные рогатые сферы драгами и подрывают подальше от берегов.

Однако, несмотря на все беды и смертельную опасность от регулярных обстрелов Одессы, жизнь в городе продолжается. И одесситы выходят загорать и купаться на пляжи. "Военно-курортный" сезон 2022 года можно считать открытым.