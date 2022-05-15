Местным жителям Одессы не стоит бояться самолетов, пролетающих сейчас над городом. Это - украинские самолеты.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Facebook.

"Одесская область. Видите в небе Украинские самолеты – приветствуйте. И благодарите, что они с трезубцем! Слава нации!" - написал Братчук.

Ранее мы писали, что в Одессе после шторма к побережью вынесло российскую мину. Саперы планируют взорвать ее уже сегодня. Также военный губернатор Максим Марченко в очередной раз призвал гражданских лиц не передвигаться по пляжам, поскольку сейчас это крайне опасно.

Кроме того, оперативное командование "Юг" сообщало, что в Одесской акватории дежурят на данный момент два боевых корабля РФ. Остальные ушли на базы в Крыму.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.