Во время одного из обстрелов Одессы пострадал Воронцовский дворец.

По этому поводу мэр города Геннадий Труханов записал специальное видео.

Труханов сообщал, что памятник архитектуры ХІХ века пострадал из-за взрывной волны. В здании выбиты стекла, пострадала лепнина, кровля.

В связи с этим Труханов обратился к международным структурам с просьбой вне очереди рассмотреть вопрос о внесении Одессы во всемирный список ЮНЕСКО. Это нужно, чтобы сохранить культурное наследие города для всего мира.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.