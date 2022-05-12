Две античные амфоры стали находкой бойцов территориальной обороны, которые копали окопы под Одессой. Обнаруженные исторические ценности датируются примерно 4-5 веком до н.э.

Об этом сообщается в заявлении 26-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса.

По решению командира бригады, древние артефакты передали сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины. Раритетные находки пообещали добавить их в коллекцию музея.

Напомним, разведка США допускает "бросок Путина" на Одессу и обострение войны в ближайшее время.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.