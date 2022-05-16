Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что, в понедельник, 16 мая, диверсионно-разведывательные группы РФ пытались под прикрытием зайти на территорию Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Это произошло сегодня в 7:00 утра. Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы. Украинские пограничники дали бой россиянам, те отступили за линию государственной границы", - написал Живицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ нанесли два ракетных удара по приграничному населенному пункту Сумской области.

Вместе с тем, мы писали, что в Сумской и Черниговской областях запретили приближаться к границе ближе чем на 1 км днем и на 20 км - ночью.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

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