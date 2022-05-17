В результате авиаудара, который утром 17 мая нанесли российские войска по поселку Десна Черниговской области, погибли восемь человек. Еще 12 травмированы.

Об этом со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области сообщает "Суспильне" в Telegram-канале.

Напомним, ранее войска РФ нанесли авиаудары по Новгород-Северскому Черниговской области. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Также сообщалось, что россияне пытались прорваться через государственную границу в Сумской области.

Кроме того, мы писали, ночью Львовская область подверглась многочисленным ракетным ударам. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура. Три ракеты сбила ПВО.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

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