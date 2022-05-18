Появилось видео последствий удара российской ракеты по учебному центру ВСУ "Десна" в Черниговской области.

Ролик опубликовал в своем Телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

На видео запечатлена гигантская дымящаяся воронка недалеко от одного из корпусов учебного центра. У самого здания вылетели окна.

Ранее "Страна" сообщала, что в результате авиаудара, который утром 17 мая нанесли российские войска по поселку Десна Черниговской области, погибли восемь человек. Еще 12 травмированы.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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