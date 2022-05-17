Завод стройматериалов Knauf в Бахмуте был атакован российской авиацией. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Удары затронули помещение компании, начался пожар. Спасатели ДСНС пытаются устранить огонь. К счастью, при авиаударе никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что россияне атакуют исключительно гражданский объект.

"Они намеренно уничтожают промышленность Донецкой области, пытаясь разрушить то, что восстанавливалось годами и десятилетиями", - написал он.

Напомним, мы также писали о том, что ночью с 16 на 17 мая ПВО сбила над Львовской областью три крылатые ракеты, которые прилетели со стороны Черного моря.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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