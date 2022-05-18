Мэр Ахтырки Павел Кузьменко в комментарии "Стране" рассказал о последствиях сегодняшних ракетных ударов со стороны России.

"Утром российская авиация обстреляла четырьмя ракетами. На эту минуту мне известно, что четыре человека получили незначительные травмы. Очень много досталось частному сектору, многоэтажкам, поврежден детский садик, а также пострадал один из храмов", — сказал он.

По его словам, если раньше люди возвращались в Ахтырку, то сегодня снова начали выезжать.

"Не могу сказать пока точно, какое количество людей выехало. Сейчас в Ахтырке живут больше 25.000 жителей. До сегодняшнего дня я тоже не рекомендовал возвращаться в город, а после сегодняшнего вообще не рекомендую. Я всем говорю: если у вас есть возможность не возвращаться, пожалуйста, не возвращайтесь до того момента, пока не скажут: "Победа"", — отметил мэр.

По подсчётам Кузьменко, городу нужно около 1,5 миллиона гривен и до пяти лет, чтобы вернуться в состояние довоенного времени.

"До сегодняшнего дня в "Дии" зарегистрировались больше 1200 человек, которые зафиксировали повреждения имущества в результате действий оккупантов. Если предположить, что каждое разрушение в среднем на сумму в 100 тысяч грн, то мы получим затраты в 1,2 млн, плюс 300 миллионов гривен на возобновление ТЭЦ и ещё средства на ремонт инфраструктуры", — рассказал Кузьменко.

Однако пока у города таких средств нет.

"Нет средств на то, чтобы провести обследование со специалистами, которые могут дать экспертный вывод и смету. На сегодняшний день обсуждают вариант, чтобы эксперты работали бесплатно, но специалист, который оценивает степень повреждения, должен получать какие-то деньги. Кто будет платить — другой вопрос. Но ничего, все обрабатываем", — добавил Кузьменко.

Кроме этого, мэр Ахтырки рассказал, что вскоре может прекратить свою работу городской коммунальный транспорт из-за проблем с топливом.

"Когда закончится топливо, транспорт прекратит работу. Не только у нас, но и в стране. У нас вообще нет топлива. Ни за 70 гривен за литр, ни за 100 гривен, ни за даром. Этот вопрос решается на уровне государства", — сообщил Павел Кузьменко.

Ранее мэр Ахтырки сообщал, что после 28 марта в городе сохранялась тишина, а также не было бомбардировок.

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