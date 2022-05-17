Во вторник, 17 мая, в Донецкой области из-за обстрелов погибли семь гражданских лиц.

По сообщению губернатора Павла Кириленко, двое убито в Бахмутском районе, еще двое - в самом Бахмуте.

По одному человеку погибло в Авдеевке, в Дробышево и Соледаре. Еще шесть человек получили ранения.

География этих смертей совпадает с теми направлениями боев, о которых рассказывал сегодня Генштаб ВСУ.

Ранее мы писали, что сегодня завод стройматериалов Knauf в Бахмуте был атакован российской авиацией. Пострадавших нет.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.