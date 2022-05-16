В результате сегодняшних обстрелов Северодонецка погибли не менее 10 человек. Об это написал губернатор Луганской области Сергей Гайдай на Facebook.

Он сообщил, что обстрел города идет весь день, повреждены дома, городская больница, медгородок и научно-производственное предприятие.

Также губернатор призвал жителей области находиться в укрытиях постоянно.

Скриншот: Facebook/Сергій Гайдай

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.