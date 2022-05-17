Утром во вторник, 17 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, россияне пытаются захватить поселок Дробышево к северу от Лимана. Он находится прямо на трассе, которая ведет в город и является ближайшим к Лиману населенным пунктом (9 километров).

Сообщается, что противник уже находится в районе Сиротино - поселка, который входит в состав Северодонецка на юге. Там был бой, но, по данным Генштаба, противник понес потери и отошел.

Ранее сообщалось, что бои к югу от Северодонецка ведутся за Вороново и Боровское, которые дальше, чем Сиротино.

Также, по данным Генштаба, россияне атаковали луганское село Выскрива, находящееся прямо у границы с Донецкой областью к западу от Попасной. То есть идет наступление в сторону Бахмута.

В районе Донецка противник наступал на село Каменка к северу от Авдеевки, а также на Угледар. В обоих случаях безуспешно, уточняют в Генштабе.

Кроме того, по данным Генштаба, в районе населенного пункта Белокопытово Сумской области враг произвел минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает главные усилия на сдерживании наступления подразделений Сил обороны, сообщает Генштаб.

Также, по данным Генштаба ВСУ, в акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.

Сообщается, что за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили пять воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня, 16 мая.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.