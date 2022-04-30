Мэр Ахтырки Павел Кузьменко в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

На сегодняшний день в Ахтырке почти полностью восстановили все необходимые коммуникации.

"После 28 марта в Ахтырке сохраняется полная тишина и спокойствие, нет бомбардировок. В большинстве районов города мы возобновили газо- и водоснабжение, восстановили электроэнергию, интернет и мобильную связь. Не восстанавливается жизнь только в поврежденных от снарядов или от холода многоэтажках и в частных разрушенных домах - там у нас пока нет возможности и механизма возобновления. Только на нескольких небольших улицах не возобновлён газ или вода - это примерно 10% от сегодняшнего населения", - говорит Кузьменко.

По его словам, в городе прямыми попаданиями, бомбардировками и взрывной волной повреждено до 40 многоэтажек.

"По частному сектору думаю, больше 100 домов повреждено. В каждом направлении, где у нас есть выезды из города - повреждено десятки домов, так как там стояли блокпосты. Есть дома, которые полностью уничтожены, а есть те, в которых повреждены крыша, окна, двери", - сказал Кузьменко.

Он сообщил, что в результате боевых действий в Ахтырке погибли более 30 мирных жителей.

"Город у нас заминирован не был. Почти все неразорвавшиеся боеприпасы выявлены и разминированы. На сегодняшний день в городе подтверждено чуть больше 30 смертей гражданских во время войны", - уточнил мэр.

Как объяснил мэр, сейчас самая большая проблема в Ахтырке - транспортное соединение и топливо, которое почти не завозится.

"Также проблема в том, что из города выехали часть специалистов - это водители, автомеханики, слесари. Поэтому сегодня обеспечить функционирование транспорта по городу сложно. В числе коммунального транспорта у нас был один автобус - его взяли военные, так что мы не можем запустить даже один коммунальный автобус по городу. А все остальные предприниматели понимают, что сейчас для них это убыточно - людей много, нужно платить зарплату и покупать дорогое топливо", - сказал Кузьменко. Он добавил, что проблем с необходимым медикаментами в городе нет.

Кроме того, в Ахтырку вернулись много местных жителей и предпринимателей.

"Днём автомобилей намного больше, чем до войны. Многие люди вернулись в город на своих и чужих авто, чтобы в случае чего они могли уехать. В Ахтырку вернулось большое количество продуктовых магазинов, а рынок стал даже больше, чем до боевых действий. Значительная часть предпринимателей, которые занимаются торговлей, и их сотрудники, вернулись в город. Два отделения "АТБ" не останавливали свою работу ни на один день. Даже в дни наибольших бомбардировок "АТБ" работало 2-3 часа - за это мы им очень благодарны. В целом жизнеобеспечение Ахтырки возобновилось буквально в середине апреля, через 10-15 дней после бомбардировок", - обьясняет мэр.

Павел Кузьменко отметил, что в городе даже во время активных боевых действий оставались до 20 тысяч человек.

"Сегодня в городе 25 тысяч людей. Люди возвращаются из пригорода. Если в доме не разрушены окна, не свистит ветер, то люди возвращаются жить", - сообщил мэр.

Однако Кузьменко не рекомендует возвращаться в Ахтырку до тех пор, пока не прозвучит слово "победа".

"Я не рекомендую, если у людей есть возможность, остаться в более безопасных регионах. Почему не рекомендую? Две минуты полета ракеты, истребителя, бомбардировщика от российской границы к нам", - сказал мэр Ахтырки.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.