По мосту через Днестровский лиман в Одесской области российские войска выпустили две ракеты. Это уже пятая атака на объект.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ремонтные работы потребуют длительного времени, но пока они невозможны, как и эксплуатация моста, добавили в сводке.

Напомним, 26 апреля по мосту "ударили" первый раз. При этом одесский губернатор связал атаку с напряжением ситуации в Приднестровье.

Второй удар по этому же месту войска РФ нанесли 27 апреля утром. В автомобильно-железнодорожный мост через Днестровский лиман в Затоке попали две ракеты, в связи с чем движение по нему останавливали.

2 мая враг третий раз обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман. По данным оперативного командования "Юг", Одесскую область атаковали тремя ракетами.

10 мая россияне четвертый раз ударили по мосту.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

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