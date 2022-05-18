Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативные данные о российском вторжении по состоянию на 18:00 18 мая. День отмечен освобождением села Дементиевка в Харьковской области и неудачными попытками наступления противника.

Сводка опубликована в Фейсбуке Генштаба.

Как рассказала пресс-служба ведомства, противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне. Ведет обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры для усиления наступательной группировки.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. В вооруженных силах республики до 21 мая идет второй этап проверки боевой готовности. Отрабатываются форсирование водных преград и проверка сил и средств противовоздушной обороны. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении подразделения противника обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.

Враг продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник проводил воздушную разведку с применением БПЛА с целью выявления подразделений наших войск, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения. По имеющейся информации, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированные в приграничных районах Курской области, пополняют запасы материально-технических средств и боеприпасов.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей, оккупанты продолжают поддерживать в готовности к применению подразделения из состава 32-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военно-космических сил вооруженных сил.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты при поддержке артиллерии вели боевые действия в районе Долгенького, успеха не имели, понесли потери. Враг повысил интенсивность воздушной разведки с применением БПЛА.

На Донецком направлении противник обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения из всех вооружений, включая авиацию.

На Лиманском направлении РФ намерена закрепиться на ранее занятых рубежах. Противник использовал авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении враг совершил штурмовые действия в районе населенного пункта Нижнее, но неудачно.

На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить тактическое положение. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Катериновка, успеха не имеет.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе Новоселовки, понес потери, отступил. Штурмовые действия россиян вблизи Новобахмутовки и Веселого были безуспешными.

На Кураховском направлении противник неудачно вел наступление в районе населенного пункта Победа.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не проводили, производили артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах Новоандреевки, Каменского, Орехова, Ольговскоегои Полтавки.

На Южнобугском направлении противник обстреливал населенные пункты Лупарево, Посад-Покровское, Высунск, Осокоровка и Нововоронцовка. Враг продолжал инженерное оборудование позиций. С целью корректировки огня артиллерии использовал БПЛА "Орлан-10".

На Бессарабском направлении существенные изменения не зафиксированы.

По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16-17 мая прошли стихийные акции протеста членов семей лиц, принудительно мобилизованных в ряды российских оккупационных войск. Протесты отмечены в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой.

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