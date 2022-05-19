В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 19 мая, в которой говорится, что враг усиливает наступление на Донецком направлении.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия в районах населённых пунктов Терновая и Борщевая (на северо-востоке от Харькова). На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия. В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. Россияне проводили наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года - Розовка) Ясиноватского района Донецкой области (западнее Горловки) и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье (на запад от Попасной). "Успеха не имели", - заявляет Генштаб ВСУ. На Авдеевском направлении противник вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки (севернее Авдеевки), понес потери и отступил. На Кураховском направлении противник безуспешно вел наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка (на запад и юго-запад от Донецка).

Ранее мы писали, что по данным британской разведки, РФ при наступлении на Донбассе будет полагаться на массированные артиллерийские удары.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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