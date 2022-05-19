В результате обстрела Северодонецка российскими войсками погибли 12 человек, еще 40 ранены.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Луганской области Сергей Гайдай в четверг, 19 мая.

"Данные по поводу погибших и раненых еще уточняются, поскольку из-за обстрелов нельзя полностью обследовать территории", - говорится в сообщении чиновника.

Напомним, противник ведет наступление на Северодонецк со стороны Рубежного и Старобельска. По словам губернатора, в Луганской области противник бросает все силы на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут. Это позволит России отрезать всю область от остальной Украины.

Ранее мы писали, что военный губернатор Сергей Гайдай заявил, что сейчас под контролем Украины осталось 10% территории Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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