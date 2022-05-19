В Луганской области противник бросает все силы на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут. Это позволит России отрезать всю область от остальной Украины.

Об этом заявил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в регионе - сложная.

"Это уже не только в районе Попасной и Белогоровки, но и районе Бахмута", - сказал он.

Если войска противника захватят трассу Бахмут-Лисичанск, это может отрезать всю область от сообщения с дргуими регионами Украины.

Ранее в Луганской области из-за обстрелов оказалась обесточена последняя крупная электроподстанция.

При этом Гайдай считает, что контрнаступление ВСУ в Луганской области может начаться в июне, войска РФ уже окапываются.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.