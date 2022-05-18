Приехавший в Мелитополь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, которого Москва, похоже, назначила ответственным за экономику захваченных территорий Украины, заявил, что на всех этих территориях планируется запустить "максимальный оборот рубля".

Его слова приводит российская пресса.

Как сказал чиновник, в Запорожской области жители уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях.

Он добавил, что приехал в Мелитополь, чтобы оказать максимальную помощь в интеграции Запорожской области с РФ, отметив ее большие перспективы "в дружной российской семье".

"Я считаю, что перспектива региона - работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции", - сказал Хуснуллин журналистам.

Также он сообщил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию Украине, если за нее будут платить.

"Энергоэлектричество – это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать – будет работать на Россию", – сказал Хуснуллин.

Ранее "Страна" рассказывала о планах России на захваченный Мариуполь.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.