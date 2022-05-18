В среду, 18 мая, около 10:00, в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, который слышали во всех районах, после чего началась перестрелка. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Как сообщается, взорвалась граната возле "Зеленой поликлиники", где расположена российская комендатура.

"За час до происходящей суматохи здание комендатуры было оцеплено. Якобы там ждали какого-то высокопоставленного гостя. Вероятно, на территории города снова работала украинская диверсионная группа", - пишет "РИА Мелитополь".

Ранее в оккупированном Мелитополе сообщали о взрыве заминированного скутера.

Также мы писали, что под Мелитополем подорвали мост, через который оккупанты возили из Крыма вооружение и топливо.

Вместе с тем, сообщалось, что РФ продолжает использовать авиабазу под Мелитополем и перебрасывает на нее вертолеты.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

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