В СБУ заявили, что предотвратили теракт в Запорожье и задержали его исполнителя. Следователи отрабатывают версию причастности российских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленником оказался житель Днепра 1966 года рождения, а его целью было "посеять хаос и панику в Запорожье", для чего он спланировал взрыв на объекте массового скопления людей в центре города.

Взрывное устройство он изготовил сам, для усиления эффекта начинил гвоздями и болтами. И замаскировал взрывчатку под костыль.

Его задержали в "подпольной" квартире, а взрывчатку обезвредили. Публикуется видео задержания и того самого костыля.

В СБУ утверждают, что мужчина пытался "запутать следы" и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона. Спецслужбы задержали его в подпольном помещении, а взрывчатку обезвредили.

Также сегодня россияне выпустили по Запорожью крылатую ракету. Загорелся частный дом.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.