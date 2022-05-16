Из оккупированного Мелитополя в Запорожской области уехали 45-50% жителей за последние два месяца. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, в городе из более 150 тысяч населения осталось лишь около 70 тысяч. Это, в основном, пожилые люди.

Ранее сообщалось, что россияне хотят заблокировать в Мелитополе украинскую мобильную связь и протягивают из Крыма интернет.

Кроме того, сообщали, что РФ продолжает использовать авиабазу под Мелитополем и перебрасывает на нее вертолеты.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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